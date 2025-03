Serieanews.com - Champions League, che figura per l’Italia: è successo per ben 3 volte

La Champions League è tornata in settimana con le gare di andata degli ottavi di finale. Si torna a far sul serio, con gare ad eliminazione diretta e la competizione che si infiamma. In gioco le migliori 16 d'Europa e tra queste solo l'Inter a rappresentare l'Italia e provare a tenere accesa la fiammella della speranza in chiave quinto posto.Ed i nerazzurri hanno fatto appieno il loro dovere: il 2-0 rifilato al Feyenoord è più di un'ipoteca sul passaggio del turno e c'è anche rammarico per il rigore sbagliato da Zielinski che probabilmente avrebbe chiuso i giochi in maniera netta e decisa già dopo la prima gara.Nel ritorno a San Siro in programma la prossima settimana l'Inter avrà da gestire un vantaggio di grande importanza, con i quarti più che ipotecati.