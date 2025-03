Champions League 2024 2025 top e flop | il Bayern vede i quarti il Liverpool beffa il Psg

Leggi su Sportface.it

Serata intensa in compagnia della, che con gli ultimi tre match di andata degli ottavi di finale ha esaurito una due giorni da brividi, con vista sulla prossima settimana, quando arriveranno a quel punto i verdetti insindacabili e conosceremo le otto qualificate aidi finale. Andiamo a scoprire allora cosa è successo nel mercoledì di coppa con i top ee i racconti delle partite della serata.TUTTO FACILE PER IL, VENDETTA SUL BAYERIlMonaco di Kompany trova la vendetta nei confronti del Bayer Leverkusen, che meno di un anno fa vinse la Bundesliga interrompendo il predominio bavarese. Nell’andata degli ottavi di, in un derby tutto tedesco, grande trionfo per i padroni di casa all’Allianz Arena, in virtù dei gol di Kane, doppietta di cui uno su rigore, e di Musiala, che ha sfruttato un clamoroso errore del portiere delle Aspirine Kovar.