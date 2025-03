Ilrestodelcarlino.it - Cgil, l’assemblea delle assemblee. Saranno in 300 al cinema Loreto

Sono attese circa 300 persone tra delegati sindacali, pensionati e rappresentantirealtà associative del territorio all’ "Assembleagenerali" delladi Pesaro e Urbino che si tiene oggi, a partire dalle 9.30, al. Per l’occasione sono state infatti convocate contemporaneamente sia legenerali del sindacato che quelle di tutte le dodici categorie che compongono la confederazione. Durantepresenti anche numerosi rappresentanti di associazioni che in questi anni con lahanno dato vita al comitato ‘Via Maestra’, nato con l’obiettivo di agire contro la precarietà e per la salvaguardia del lavoro, per la difesa e l’attuazione della Costituzione e contro l’autonomia differenziata. "– spiega in una nota ladi Pesaro e Urbino – ha come tema centrale il lancio della campagna referendaria che si svolgerà in primavera a sostegno dei cinque referendum per i quali la, con tante altre realtà associative d’Italia e del nostro territorio, hanno raccolto le firme sufficienti affinché gli italiani fossero chiamati a decidere sull’abrogazione di cinque importanti normative che a nostro parere hanno inciso negativamente sul modo del lavoro, creando incertezze, precarietà e rischi per salute e sicurezza, nonché l’importante referendum sulla cittadinanza per dare la possibilità in particolare ai tanti giovani nati in Italia ma figli di stranieri di poter fare domanda per richiedere la cittadinanza in tempi meno lungi".