Lanazione.it - Cgil: il 7 marzo l’assemblea delle Assemblee sui referendum

Arezzo, 62025 –: il 7suiRiunione di tutti i gruppi dirigenti, confederali e di categoria, al Minerva L’hanno definita. Sarà la riunione di tutti i gruppi dirigenti, di categoria e confederali, delladi Arezzo. L’appuntamento è per le ore 14.30 del 7all’hotel Minerva. Sarà dedicato ai 5 quesiti referendari per i quali, nel 2024, le associazioni della Via Maestra e lahanno raccolto 5 milioni di firme. Si voterà nel 2025 e si è ancora in attesa che la data venga stabilita. Alla riunione sono state invitate tutte le associazioni che hanno lavorato alla raccoltafirme. “Con questo voto – spiega Alessandro Tracchi, segretario provinciale della– tutti abbiamo la possibilità di migliorare le condizioni di lavoro e di vita nel Paese.