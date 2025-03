Ilrestodelcarlino.it - Cesena, ora tocca alla matematica. Mangraviti: "In fretta a 45 punti"

Per l’appartamento delle vacanze con vista sul mare serve il supplemento. Per una buona vista sui playoff nel campionato di serie B, una serie di tre vittorie nelle ultime quattro partite può essere un ottimo acconto. Anche se per il momento l’ingrediente principale pare essere quello di tenere i piedi ben ancorati per terra. "I risultati che arrivano adesso - commenta il difensore bianconero Massimiliano- sono il frutto del lavoro fatto quando le cose andavano male. Ce li godiamo, certo, ma nessuno qui ha intenzione di abbassare la guardia"., la classifica mette comunque di buon umore. "Ovviamente nel gruppo si respira un buon clima e i risultati positivi aiutano a migliorare la sicurezza nei nostri mezzi. Ma resta il fatto che dobbiamo pensare a salvarci, mancano ancora dieci partite e la priorità è quella di mettere in cassaforte il prima possibile almeno 45".