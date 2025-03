Ilrestodelcarlino.it - Cesena I tifosi non ci stanno. Via al ricorso

Il popolo del tifo organizzato bianconero non ci sta. E ci riprova. Gli avvocati Giovanni Adami, Riccardo Luzi, Paolo Alberto Reineri e Daniele Labbate che già avevano presentatoal Tar della Lombardia per contestare la decisione arrivata a due giorni dal match di vietare la trasferta a Cremona ai residenti della provincia di Forlì-, hanno trascorso la giornata di ieri lavorando a una nuova richiesta: quella legata alla possibilità di ottenere il via libera per tutti in vista del match di sabato alle 19.30 a Brescia. La situazione attuale non è favorevole aidel ’Cavalluccio’, dal momento che il prefetto lombardo martedì ha disposto che ad accedere allo stadio possano essere esclusivamente i possessori della ’Fidelity Card’. Il motivo addotto riguarda la possibilità di rischi per l’ordine pubblico.