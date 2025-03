Cerny segna due volte in una vittoria famosa

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-06 22:08:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:I Rangers hanno prodotto un superbo display per scioccare Fenerbahce di Jose Mourinho a Istanbul con unache avrebbe potuto essere ancora più grande.Il manager ad interim Barry Ferguson-che ha sostituito Philippe Clement-avrà svolto le sue possibilità di lavoro a tempo pieno nel mondo del bene dopo il doppio di Vaclava Istanbul.L’attaccante Cyriel Desser ha avuto una notte notevole che è iniziata con un goal dopo soli sei minuti prima che Alexander Djiku si livellasse.CD9?#Uel pic.twitter.com/bjn0osliek– Rangers Football Club (@Rangersfc) 6 marzo 2025ha ripristinato il vantaggio dei visitatori al 42 ° minuto e poi i desser hanno avuto notevolmente due golto per decisioni fuoristrada all’inizio della seconda metà prima cheafferrasse il suo secondo all’81 ° minuto per sigillare unasorprendente, dando una vera speranza di raggiungere i quarti di finale la prossima settimana a Ibrox.