Iltempo.it - Cerno fa scacco matto a Schlein: “È diventata una militante del M5S”

Tommaso, direttore de Il Tempo, è stato ospite di Igorà tutti in piazza nella puntata del 05 marzo 2025. Questo il dialogo nel programma condotto da Igor Righetti: LANDINI - “Landini ambisce ad un ruolo politico e la Meloni questa volta ha perfettamente ragione, perché lo dicono i dati ISTAT. Mentre Landini organizza scioperi e ogni weekend ferma treni, tiene a terra gli aerei, ferma i metalmeccanici, i dati del lavoro dell'ISTAT, che fino a prova contraria non è un'unità governativa, dicono che l'Italia sta raggiungendo il record di occupazione. Allora siccome il sindacato ha detto per anni ‘noi ci occupiamo di dati, di statistiche, di realtà, non di percezioni' i dati dicono che Landini sta facendo politica. ANM - “Vedo una grande ammoina, nel senso che abbiamo visto uno sciopero dei magistrati dove una componente politica ha determinato le scelte, le regole e le posizioni e il presidente dell'ANM che non fa parte di quella corrente politica però è vittima di Magistratura indipendente.