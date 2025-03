Romadailynews.it - C’era una Volta Roma.. “Ponte Milvio” – La Battaglia di Ponte Milvio

Leggi su Romadailynews.it

Con una lunghezza di 136 metri, si trova a cavallo tra piazzale Cardinal Consalvi (tra il quartiere Flaminio e Parioli) e piazzale di(tra il quartiere Della Vittoria e Tor di Quinto).La prima costruzione in legno delrisale al IV-III sec. a.C. da un magistratono Mulvius, da cui prende il nome, in seguito venne restaurato in pietra e mattoni.Alle porte di, su questo, il 28 ottobre del 312 fu combattuta una importantetra l’imperatoreno Costantino, che governava le regioni occidentali dell’impero, e l’usurpatore autoproclamato imperatore, Massenzio, che risiedeva acon l’appoggio dei pretoriani.La leggenda narra che l’imperatore Costantino fece un sogno premonitore la notte prima della, nel sogno l’imperatore stava marciando con il suo esercito quando, alzando lo sguardo verso il cielo, vide una croce che riportava la scritta “in hoc signo vinces” – “sotto questo segno vincerai”.