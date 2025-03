Lanazione.it - Centro Pari Opportunità. Susanna Cenni presidente: "Ma siamo un collettivo"

, sindaca di Poggibonsi, eletta alla presidenza del(Cpo) della Valdelsa. Notevole la partecipazione a Poggibonsi, nella sala conferenze Accabì, all’assemblea (nella foto) che ha portato al rinnovo delle cariche del Cpo e all’insediamento del Consiglio dello stesso ente. "Se il mio ruolo di sindaca può aiutare il lavoro del, lo metto a disposizione di tutte, maprincipalmente un– afferma la neo– e così intendo ringraziare tutte per la fiducia e per la partecipazione sia in questa prima seduta che nelle settimane scorse, quando era il momento di candidarsi per rappresentare la società civile. Nei nostri Comuni sono presenti in numero sempre maggiore consigliere e assessore. Sono ben trentasei e già questo è un elemento positivo da sottolineare.