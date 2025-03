Sport.quotidiano.net - Centro Busoni. Omaggio a Ravel e a Dallapiccola

EMPOLIIl violinista Alberto Bologni e il pianista Giuseppe Bruno, due cameristi di fama internazionale con una carriera che li ha portati ad esibirsi nelle più importanti sale del mondo, saranno i protagonisti del nuovo concerto della stagione promossa dalStudi Ferrucciodi Empoli. L’appuntamento è per domani sera alle 21 al Teatro Shalom, dove i due musicisti eseguiranno una serie di omaggi a Luigi, di cui ricorrono i cinquant’anni dalla scomparsa, e a Maurice, nel centocinquantesimo anniversario dalla nascita. Artista di grande impegno civile, morto il 19 febbraio 1975 a Firenze,è stato protagonista della musica del Novecento segnando anche la storia del. Infatti, fu proprio lui ad inaugurare ad Empoli, con una prolusione, le celebrazioni per il cinquantenario della morte di Ferruccionel 1974, il cui pensiero rappresenta uno dei punti di riferimento più importanti per il suo lavoro e per la sua formazione.