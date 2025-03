Sport.quotidiano.net - Cento, parla capitan Benvenuti. "Ora è una Sella molto più solida. Alla prima spallata non crolliamo»

Milano nel mirino, in attesa di incrociarla sul parquet domenica seraBaltur Arena (ore 20) edi tre trasferte consecutive cruciali per il futuro in Serie A2 della, che dovrà spostarsi da Avellino ad Orzinuovi, passando per Livorno. Ma è proprio fuori casa che ultimamente la Benedetto sta dando il meglio di sé, proprio come nell’ultimo weekend a Brindisi, espugnando in volata il PalaPentassuglia. Diversi i protagonisti, su tutti Gabe Devoe, autore anche dei "gol" vittoria dlunetta, e Lorenzo, che in 31 minuti in campo ha collezionato 17 punti, 7 rimbalzi e un assist, sulla scia delle belle prove offerte nel mese di febbraio. Un ritorno bello e importante quello del lungo toscano, reduce dsfortunata stagione scorsa. "Finalmente le cose sono andate al verso giusto, dopo settimane in cui la fortuna non ci ha certo assistito – commenta soddisfatto–: siamo contenti.