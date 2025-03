Ilrestodelcarlino.it - Cento giorni alla maturità, quest’anno la festa sarà maxi

Pesaro, 6 marzo 2025 – Il contorovescia per la2025 inizierà il 10 marzo, quando all’alba dell’esame di Stato mancheranno esattamente 100. A Pesaro non è mai stata una data ordinaria: da almeno 20 anni i maturandi si presentano a scuola vestiti in gran spolvero. Surreale è l’immagine che vede molte ragazze scendere dai pullman scolastici tentennando sui tacchi a spillo, tra stoffe preziose e trucco ammaliante. Non meno eleganti si presentano i ragazzi i quali, per un giorno almeno, abbandonano felpe e magliette per indossare stilosissimi completi in giacca e cravatta. La disco è più viva che mai, dal Cocoricò allo Space. “C’è un ritorno di fiamma” Dopo foto di classe e brindisi, le lezioni sfumano verso il pranzo al ristorante, durante il quale gli studenti invitano i propri prof al convivio.