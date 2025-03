Quotidiano.net - Cedu rigetta definitivamente il ricorso di Georgescu sulle elezioni in Romania

La Corte europea dei diritti umani hato con una decisione definitiva ildi Calinrelativo all'annullamento dellepresidenziali in. Nel suoallasostiene che l'annullamento dell'intero processo elettorale presidenziale da parte della Corte Costituzionale ha violato il diritto a liberee si è basato su accuse infondate, oltre a essere stato illegittimo e sproporzionato. Il politico ha inoltre denunciato una violazione del diritto a un equo processo sostenendo che la decisione è stata adottata in modo non trasparente, e quello a uneffettivo perché non ha potuto impugnarla. Infine afferma che la decisione della Corte Costituzionale è il risultato di un'interferenza politica da parte del "partito al potere", in violazione del diritto alla libertà d'espressione e quella di riunione e di associazione.