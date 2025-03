Ilrestodelcarlino.it - C’è Barford che tiene tutti a galla. Faried produce energia atomica

Jaylen(28 minuti, 4/6 da 2, 2/6 da 3, 5/5 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 3 assist, 19 punti) Nei primi due quarti pareggia quasi da solo l’intensità avversaria el’attacco biancorosso. Universale sui due lati del campo spiana la strada per la vittoria e anche nel finale è fondamentale. Voto 8.5 Cassius WINSTON (22 minuti, 3/8 da 2, 1/4 da 3, 5/6 ai liberi, 1 rimbalzo, 4 perse, 1 recuperata, 4 assist, 14 punti) Più croce che delizia per gestione dei falli e alcune scelte non felici. Ma alla resa dei conti ha minuti di controllo totale sul match dove è immarcabile. E sono canestri pesantissimi. Voto 7 Mouhamed FAYE (19 minuti, 1/2 da 2, 2 rimbalzi, 1 assist, 2 stoppate, 2 punti) Poco appariscente. Ma quandoesce esausto a tre minuti dalla fine, nobilita la sua prestazione con un canestro e una stoppata preziosissimi nell’economia del match.