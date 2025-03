Dayitalianews.com - Catania, trovato senza vita il corpo dell’avvocato Andrea Di Mauro

Leggi su Dayitalianews.com

ULTIM’ORA. I Vigili del Fuoco hanno concluso le ricercheDi, 53enne scomparso la sera del 4 marzo scorso da.Le operazioni di ricerca dell’uomo di 53 anni scomparso dalle 21 del 4 marzo nella zona della Plaia disi sono concluse verso le 14 di oggi, 6 marzo.Il Nucleo Cinofili del comando di Ragusa supportato dai Vigili del Fuoco del Comando di, dai Nuclei Sommozzatori die Reggio Calabria, dalla Sezione Navale, hanno individuato poco dopo le 11:00 di oggi ildell’uomo in un campo adiacente viale Kennedy, lato riserva Oasi del Simeto. I Vigili del fuoco sono sul posto in attesa del medico legale.Si è rivelato fondamentale il contributo della componente cinofila dei Vigili del Fuoco, in particolare di “Kira”, un cane labrador di colore scuro che ha guidato i vigili del fuoco sul punto di ritrovamento.