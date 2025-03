Dayitalianews.com - Catania, continuano le ricerche dell’avvocato Andrea Di Mauro: cellulare spento da 2 giorni

La guardia costiera, i vigili del fuoco e i carabinieri hanno già perlustrato il litorale della Plaia. Il suo scooter è stato ritrovato, mentre ilda dueSono ancora in corso leDi, il 54enne di cui si sono perse le tracce duefa. Il suo scooter è stato ritrovato nella zona della Plaia vicino al Villaggio turistico europeo. Il, invece, non è attivo. Ieri sera, (5 marzo) i familiari sono intervenuti nella trasmissione della Rai ‘Chi l’ha visto’ e hanno riferito che prima della scomparsa l’avvocato Diavrebbe inviato un messaggio al personal trainer per disdire l’allenamento programmato per quella giornata. Sarebbe stato inviato anche un altro messaggio WhatsApp, in cui annunciava di non poter partecipare ad un impegno di lavoro.