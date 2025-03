Veronasera.it - Casting "Giulietta & Romeo Re Life"

Leggi su Veronasera.it

Prima e unica selezione di attor* per il "Re", uno spettacolo itinerante di 16 scene in 5 giorni nei luoghi verosimili dell’opera shakespeariana, per ripercorrere in una settimana uno dei capolavori del Bardo d’ Inghilterra.Reè un progetto che si.