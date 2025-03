Ilrestodelcarlino.it - Castel Bolognese, spari fuori dal night . A giudizio un 42enne albanese

Quattroche il 5 ottobre scorsodalclub ’Bolero’ di, avrebbero potuto avere ben altro esito. Ma la vittima designata - undi origine senegalese in passato addetto alla sicurezza - aveva reagito rimediando solo una ferita di striscio da uno dei colpi. Per l’accusato - il 48enne di origineFatos Sula, tutt’ora in custodia cautelare in carcere e con precedenti di polizia per stupefacenti -, la procura ha chiuso l’indagine per tentato omicidio ottenendo un decreto diimmediato a cui è seguita la richiesta della difesa (avvocati Nicola Casadio e Chiara Belletti) per un rito alternativo. Il caso finirà dunque a fine mese sul tavolo del gip. In quella sede la difesa chiederà al giudice un nuovo vaglio balistico alla luce di una consulenza di parte sulla traiettoria (e dunque immaginiamo sulla offensività potenziale) di quei proiettili.