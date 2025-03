Internews24.com - Cassano senza freni: «Feyenoord? Imbarazzante, l’Inter poteva fare anche sette gol. Thuram? Si vede che non sta ancora bene»

di Redazione, l’ex giocatore delha commentatopeli sulla lingua la partita di ieri dei nerazzurri contro il: le sue paroleAntonio, ex giocatore di Inter e Milan tra le tante, ha espresso le sue opinioni incisive riguardo alla partita di ieri tra i nerazzurri e il, valevole per gli ottavi di finale di Champions League. Durante un episodio del suo podcast “Viva el Futbol“,ha analizzato in dettaglio la prestazione del, evidenziando la superiorità della squadra di Inzaghi nella sfida contro i rivali olandesi.LE PAROLE DISUL– «Ilè scarso ragazzi. Una roba, troppo scarso, non si puòre in assoluto.non prendeva mai gol con questi,finire 5/6/7 a 0questa».SU MARCUS– «siche non staè di gran lunga più forte e lo ha dimostrato,se ema.