Juventusnews24.com - Cassano senza filtri: «Mi vergognerei se fossi un calciatore della Juve e avessi perso col Psv». Poi ne ha pure per la Serie A

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: lo ha detto sullantus, reduce tra le altre cose dall’eliminazione in Champions League contro il Psv. Cosa ha dichiaratoIntervenuto nel corso di Viva el Football Antonioha parlato così, reduce tra le altre cose anche dall’eliminazione in Champions League.– «Io mii giocatori del Milan entus, dove vado fuori con una squadra scarsissima come il Feyenoord e con una squadra che gli ha dato una rumba clamorosa al ritorno alla, prendendo poi sette gol dall’Arsenal. L’Arsenal gioca bene, la squadra è forte, però, ragazzi, ripeto, sette gol in casa! Quello mi ha fatto capire che il campionato italiano fa talmente ca**re che laadesso è ritornata in corsa in campionato. Quanto facciamo cagare noi in Italia, che giochiamo di me**a con ritmi bassi, eccetera? L’Arsenal va da loro, gli fa sette gol, e la, tra andata e ritorno, ha meritato di andar fuori e adesso dicono: ‘Laè tornata’.