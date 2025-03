Quotidiano.net - Cassa Depositi e Prestiti: Collaborazione Strategica con le Regioni per Servizi Pubblici Essenziali

Leggi su Quotidiano.net

"Lo scenario attuale è caratterizzato da trasformazioni epocali che rendono ancora più strategico il ruolo delle Amministrazioni regionali nel garantiree infrastrutture adeguate. Per queste ragioni lacon le istituzioni del territorio assume una nuova centralità per Cdp". Lo afferma il presidente di, Giovanni Gorno Tempini, all'appuntamento "Oggi, per l'Italia del futuro: 3° Incontro Annuale per lo sviluppo sostenibile delle". Una giornata "per rinnovare il patto dellacon le finanziare e le", un patto "antico", visto che Cdp è "al fianco delledal tempo in cui sono nate". Gorno Tempini sottolinea che "lee le Province autonome sono un pilastro dell'architettura istituzionale italiana e insieme alle Finanziarie regionali rappresentano uno dei principali riferimenti sul territorio sia per intercettare le esigenze delle comunità locali sia per costruire solidi percorsi di crescita".