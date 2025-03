Lapresse.it - Caso Rubiales, la procura chiede di ripetere il processo

Ladel Tribunale nazionale spagnolo ha chiesto di dichiarare nullo e diilcontro l’ex presidente della Federcalcio spagnola (Rfef), Luis, che era stato condannato in primo grado a una multa di 10.800 euro per aggressione sessuale per il bacio non consensuale dato alla giocatrice Jennifer Hermoso. Latrice Marta Durantez, riferiscono i media iberici, ha chiesto che sia ilche la sentenza controe gli altri tre imputati, siano dichiarati nulli sulla base del fatto che il giudice “non sia stato imparziale”, e ha chiesto diilper includere prove che sono state “indebitamente negate”. Laaveva chiesto peruna condanna a 2 anni e 6 mesi di carcere, di cui un anno per il reato di aggressione sessuale e un altro anno e mezzo per coercizione.