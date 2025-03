Ilfattoquotidiano.it - Caso Rubiales, “il giudice non era imparziale”: la procura chiede di rifare il processo per il bacio a Jenni Hermoso

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ladel tribunale dell’Audiencia Nacional ha chiesto oggi, 6 marzo 2025, l’annullamento deldi primo grado, concluso con la sentenza che ha condannato l’ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis, a una multa di 10.800 euro per ilforzato alla calciatrice, durante la premiazione dei Mondiali di calcio di Sidney nel 2023.quindi si era evitato il carcere, cavandosela con un’ammenda. Secondo il pubblico ministero, c’è stata una “lesione del diritto a un” della calciatrice, segnala la pm Marta Durantez nel ricorso di appello citato da vari media iberici, fra i quali Tve. Per queste ragioniun nuovo giudizio con “un magistrato non viziato, quanto meno, da apparenza di parzialità“. Laaveva chiesto peruna condanna totale di 2 anni e 6 mesi di carcere, di cui un anno per il reato di aggressione sessuale e un anno e mezzo per coercizione.