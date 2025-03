361magazine.com - Caso Resinovich, parla Sebastiano Visintin: «Non sono stato io a uccidere Lilly»

Le parole del marito diDa ormai diverso tempo si cerca di far luce sull’omicidio di Liliana. Nelle ultime ore, il marito, Sebatianoha risposto a Corriere della Sera alle accuse a distanza dell’amico di, Claudio Sterpin.Quest’ultimo, ha dichiarato: «Una sola persona aveva interesse a far sparire e poi ritrovare il suo cadavere».Secondo la versione di quest’ultimo,avrebbe confessato la relazione al marito causando la sua ira:: «È tutto falso. io non ho mai saputo che loro si frequentassero, pensavo cheandasse solo a stirargli le camicie».Poi a Sterpin replica: «Ma è quello che dico anch’io: che senso ha la messinscena con sacchi, sacchetti, cordino, e perché portarein quel boschetto con il rischio di essere visti? E io ammazzo mia moglie per la pensione, neanche fosse stata di un miliardo?».