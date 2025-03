Quotidiano.net - Caso Pelicot, orrore senza fine. Anche la figlia denuncia: “Stuprata da mio padre”

Parigi, 5 marzo 2025 – Giséle, per anni drogata e fatta stuprare dal marito da decine di uomini adescati on line, ha sconvolto la Francia ed è diventata il simbolo della lotta contro le violenze di genere. Ma il sipario non è calato dopo la condanna a dicembre di Dominique, definito il peggior predatore sessuale della recente storia transalpina. AdessosuaCaroline Darian, 46 anni, esce allo scoperto dichiarando di avere subito lo stesso calvario della madre: “Stupro e tentato stupro, aggressione sessuale e somministrazione di sostanze stordenti”, c’è scritto nellapresentata ieri dall’avvocato al tribunale di Versailles. Un incubo durato dal 2010 al 2020 e negato con forza daldurante il processo, benché nel suo computer fossero stati trovati elementi compromettenti tra cui due foto di Caroline sdraiata con addosso mutandine non sue, oltre a svariate immagini osé delle mogli dei suoi figli.