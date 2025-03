Quotidiano.net - Caso Pelicot, ora anche la figlia di Dominique denuncia: abusata da papà per 10 anni

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 6 marzo 2025 – Non c’è fine all’orrore di casa. Dopo la recente condanna dia 20di carcere, per aver sedato e fatto stuprare la moglie Gisèle, da decine di sconosciuti tra il 2011 e il 2020, arrivano le denunce della. Caroline Darian, accusa il padre orco di aver abusato di lei dal 2010 al 2020. Tenendolei in stato di sedazione con sostanze chimiche. Lo si apprende questa mattina da fonti di BFM TV. Caroline Darian ha presentato ieri unacontro il padre. Durante l'istruttoria per le violenze sulla madre, erano emersi a più riprese immagini e registrazioni nelle qualiinviava immagini di suasenza veli ad anonimi interlocutori su Internet.ha sempre negato gli abusi sullama di fatto nel processo avviato dalla consorte è statocondannato per aver realizzato e distribuito foto e immagini a sfondo sessuale non solo della moglie, madellaCaroline e persino delle mogli dei suoi figli.