Ilgiorno.it - Cash, escort e bamba: il mondo di Davide Lacerenza nelle intercettazioni alla Gintoneria

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 6 marzo 2025 – Ognuno aveva il suo ruolo, nella galassia illegale della: c’è chi serviva coca (: “Vuoi un pippotto? .siamo ospitali qua.”) e badava che le “ragazze” spingessero i clienti a ordinare le bottiglie più costose, e chi si occupava - come il factotumAriganello - del Santo Graal dei tossicodipendenti dal colletto bianco, quel mix tra chetamina e Mdma passato alle cronache tra gossip e giudiziaria col nome di “coca rosa“. Ma la mercanzia dipendeva dalle richieste dei clienti: bastava chiedere e si veniva accontentati, nel sistema perfettamente oliato messo in piedi da. Hashish (“fumelli”, li chiamano gli indagati al telefono), marijuana (rigorosamente “purple“). E i soldi, come la droga, scorrono a palate. Con interessi esorbitanti.