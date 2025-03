Agi.it - Carriere alias nelle scuole, cosa prevede la proposta di legge della Lega

AGI - Tre articoli e una premessa. Ecco cheladisulle cosiddette, che introduce il consenso informato preventivo degli studenti o dei loro genitori se minorenni per poter partecipare a lezioni di educazione alla sessualità. "L'esigenza dell'intervento risponde, in primo luogo, alla necessità di offrire adeguate tutele a tutte le particomunità scolastica, in primo luogo all'alunno o alunna che manifesti tali situazioni, alla famiglia, al dirigente scolastico chiamato a valutare l'eventuale richiesta di attivazione di una cosiddetta carriera, ai docenticlasse coinvolta e ai compagni di classe", sinell'introduzione alladi. E si specifica: "Come noto, la carriera '' - o identità- è un protocollo chela possibilità di chiedere di essere registrati, in ambito scolastico, con il nome che corrisponde alla propria identità di genere percepita anche se questo è diverso da quello anagrafico.