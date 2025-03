.com - Carrara: registrato caso di Leishmaniosi. Ordinanza del sindaco per la disinfestazione

Leggi su .com

Ildi, Serena Arrighi, ha firmato un'per effettuare gli interventi necessari a ridurre la presenza di flebotomi o pappataci nelle zone interessate da undiviscerale in una persona che ha soggiornato in due zone, una limitrofa a via Canal del Rio ae l'altra limitrofa a via Pascoli a FossoneL'articolodidelper laproviene da Firenze Post.