Metropolitanmagazine.it - Caroline, figlia di Gisèle Pelicot, denuncia il padre: anche lei sedata e violentata per dieci anni

Ci sono storie, e ci sono storie terribili, come quella die abusata perda oltre cinquanta uomini, selezionati da suo marito Dominique su internet. Il processo riguardante questa vicenda agghiacciante si è concluso pochi mesi fa con la condanna dell’uomo a vent’di reclusione. Chi,tra gli altri imputati, è stato individuato attraverso i video e le foto trovate sul computer del signor, ha avuto un simile destino. La famiglia, in particolare laDarian, si è stretta intorno alla donna, accompagnandola e sostenendola in tribunale fino al verdetto.Sembrava, dunque, che il tutto si fosse concluso, per quanto possibile, nel migliore dei modi.è diventata un simbolo della lotta alla violenza di genere, grazie al suo coraggio e al suo impegno per ottenere giustizia, e l’ex marito sconterà la sua pena.