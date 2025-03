Ilfattoquotidiano.it - Caroline Darian: “Mio padre Dominique Pelicot ha sedato e abusato anche me per 10 anni”

, figlia di, ha denunciato ilper abusi sessuali subiti tra il 2010 e il 2020. Lo riferisce BFM TV, citando fonti vicine all’inchiesta., già condannato per aver sottoposto la moglie, Gisèle, a violenze sessuali da parte di sconosciuti mentre si trovava sotto sedativi, è ora accusato di aver fatto lo stesso con la figlia.sostiene infatti che ill’abbia drogata percon sostanze chimiche e violentata. Durante l’istruttoria per le violenze sulla madre, erano già emerse due foto scattate in luoghi diversi, tra cui la casa dei suoi genitori nella regione di Parigi. In una,è nella stessa posizione della madre prima che venisse stuprata da sconosciuti.Sono stati trovatimontaggi comparativi diDarin e di sua madre Gisèle, file con nomi come “mia figlia nuda il 9 luglio 2020” o“montaggio madre/figlia” che confronta la parte anteriore.