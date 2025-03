Lapresse.it - Carolina del Sud, Brad Sigmon sceglie il plotone d’esecuzione per la condanna a morte

Venerdì, nelladel Sud, è programmata l’esecuzione della primatramitenegli Stati Uniti dopo 15 anni.to per aver ucciso i genitori della sua ex fidanzata nel 2001, ha scelto questa opzione rispetto alle altre due disponibili nello stato: la sedia elettrica e l’iniezione letale. Mercoledì, la Corte Suprema dello stato ha respinto quello che probabilmente sarà il suo ultimo appello.Era considerata una punizione per ammutinamento ai tempi coloniali, un modo per scoraggiare la diserzione durante la Guerra Civile e una forma di giustizia di frontiera nel Vecchio West. Nei tempi moderni, alcuni lo considerano un’alternativa più umana all’iniezione letale. Ma ilha una lunga e controversa storia negli Stati Uniti.