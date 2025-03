Ilrestodelcarlino.it - Carnevale di Villa Fastiggi 2025: il percorso completo, i divieti di sosta e transito

Pesaro, 6 marzo- Ilnon si ferma e le feste possono così proseguire. Al’appuntamento è per domenica prossima, 9 marzo, con il passaggio nel comune di sei carri allegorici e di quattro sfilate in maschera, a condimento di un copioso lancio di quintali di dolciumi. Tutto pronto, insomma, e in caso di maltempo niente paura, dato che l’evento sarà rinviato al 23 marzo o, in caso di altre piogge, alla domenica seguente, secondo una eventuale decisione che sarà presa dall'Associazionesca organizzatrice. Un problema che fortunatamente non dovrebbe esserci per i pesaresi, dato che (come riportato dal Servizio meteo della Regione Marche) su tutto il territorio dovrebbe esserci ancora il sole, come già visto finora in questa settimana, con massimo la presenza di un po’ di foschia che si diraderà nel corso del pomeriggio.