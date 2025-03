Lanazione.it - Carnevale 2025, gli ultimi appuntamenti del weekend in Toscana

Firenze, 6 marzo– Dopo i festeggiamenti di martedì grasso, l’inizio della Quaresima non ha fermato gli eventischi inprevisti per questo: sono tanti infatti gliquesto 8 e 9 marzo inper festeggiare ancora tutti insieme ildi Paperino: le foto Nella giornata di sabato 8 marzo glida non perdere sono i seguenti. Orbetello (Grosseto): darà luogo al "iltto da 3 soldi”, le cui origini risalgono al 1953. E’ previsto il gran finale che per l’occasione sarà svolto la sera a partire dalle 21:30 in piazza Eroe dei due mondi dove in contemporanea vi sarà la proclamazione del “carissimo” Lucca (Lucca) : l’Auditorium di San Romano ospiterà “Valzer, marce e polke della famiglia Strauss di Vienna” in occasione del “Gran veglione di” accompagnato dall'orchestra Filarmonica di Lucca diretta dal maestro Andrea Colombini.