Zonawrestling.net - Carmella si difende dopo critiche per le sue parole “contro” la WWE

Nella giornata di ieri sono diventate pubbliche alcune dichiarazioni rilasciate da, ospite del podcast “Barely Famous”, in merito al come sia giunta al termine la sua esperienza in WWE. Sostanzialmente l’ex campionessa non ha nascosto la propria amarezza evidenziando come la federazione l’abbia di fatto “ghostata” limitandosi a farle sapere che il suo contratto sarebbe andato a scadenza e sollevando dubbi sul fatto di essere stata lasciata a casa per via della maternità. A queste sue dichiarazioni sono seguiteda parte di parte dei fan.replica ai fanTramite un post su Instagram,ha risposto allegiunte dai fanle sue dichiarazioni circa l’addio alla WWE facendo intendere di pensare di poter essere stata penalizzata per via della maternità.