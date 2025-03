Lanazione.it - Carlotta Cambi ci racconta un sogno. Cosa c’è dietro la vita di un’atleta

STAFFOLIc’èladi. Intervista alla pallavolista di Montopolivincitrice delle Olimpiadi con la nazionale e atleta del Pinerolo. Come e quando hai iniziato a giocare a pallavolo? "Ho iniziato ad andare in palestra perché i miei genitori e mio fratello giocavano e io restavo dai nonni. Un giorno ho detto a mia mamma ’voglio tornare anche io a casa con il borsone’. Avevo quattro anni! Lei chiese ad una sua amica allenatrice di farmi provare e da quel giorno non ho mai smesso". Ladispinge a lasciare casa fin da molto giovani.ti ha aiutato? "Nel mio primo anno fuori casa, a quindici anni, ho passato uno dei momenti più difficili emotivamente: mi mancava vivere con la mia famiglia e uscire con gli amici di sempre. E’ stato fondamentale l’appoggio dei miei genitori che venivano a trovarmi e con cui ho condiviso paure e ansie".