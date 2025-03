Dilei.it - Carlo Conti, Sanremo e l’amore per la moglie Francesca: “Ho detto basta alla vecchia vita”

Leggi su Dilei.it

Con un Festival di2025 andato a gonfie vele e nuovi entusiasmanti progetti lavorativi alle porte,sta vivendo un momento di grandi soddisfazioni.Il conduttore e direttore artistico della kermesse della Riviera non si ferma, e tra un nuovo programma e i complimenti per ilappena terminato, si è lasciato andare al racconto di alcuni dettagli del Festival e delche lo legapergli ha cambiato laConduttore, direttore artistico di una delle kermesse più seguite e amate d’Italia ma comunque sempre molto attento e misurato.si gode il successo della sua ultima fatica sanremese dimostrando una passione e un amore per ciò che fa che appare secondo solo a quello per sua.Un legame che gli ha cambiato lae che gli permette di essere sempre molto sereno, come ha raccontato in un’intervista a La Repubblica: “Con mianon litighiamo mai.