Carlo Conti: «In Rai ancora per altri due anni, nel 2027 poi si vedrà»

A un mese dal Festival di Sanremo, il suo quarto personale,si prepara per il nuovo Ne vedremo delle belle, show-talent in onda dal 22 marzo su Rai 1. Intanto si è raccontato fra lavoro e vita privata in un’intervista a La Repubblica, in cui ha ripercorso la recente esperienza all’Ariston. «Non ho messo il turbo, tenevo solo il mio ritmo», ha risposto in merito ai meme virali per il suo stile asciutto e rapido nella presentazione dei brani. «È solo che lì faceva più effetto». Spazio poi per un accenno al suo futuro: «Rimarrò in Rai perdue. Nel 2026 sarò direttore artistico, nelpoi si»., il Festival di Sanremo e l’amore per sua moglie FrancescaRiflettendo sui risultati della 75esima edizione del Festival di Sanremo,si è detto molto lusingato per i complimenti ricevuti e divertito per i meme sulla velocità della conduzione.