Carlo Conti | Fino a dieci minuti fa ero al sole mi piace E non ho la fase del rosso come voi umani Mia moglie mi segue con la protezione… Poi | Cosa dovrebbero offrirmi ora? La pensione

“Non mi interessa se mi definiscono democristiano. Se è intesodemocratico e cristiano, non vedo il problema. Era peggio se dicevano che sono ladro”, spiegain un’intervista a Repubblica. Il conduttore si gode grande il successo di “Sanremo 2025“ (“mi hanno fattore gli attestati di stima per il mio carattere e il mio modo di fare”) e si prepara a tornare in onda su Rai1 con il nuovo show-talent “Ne vedremo delle belle” in onda da sabato 22 marzo.Democristiano, tranquillo, poco incline all’arrabbiatura maracconta il momento più difficile del Festival: “In conferenza stampa, quando hanno messo in dubbio il messaggio del Papa:si può arrivare a pensare che l’avesse fatto per Tale e Quale? Quello mi ha amareggiato. Lasciamo stare che si possa dubitare di un professionista serio, ma del Santo Padre? Nel calderone dei social uno vale uno”.