Carlo Conti dopo Sanremo ironizza sulla velocità e svela: "La cosa che più mi ha amareggiato"

, intervistato da La Repubblica, ha fatto un bilancio super positivo del suo ultimo Festival diconcluso con la vittoria di Olly. “Ho trovato su Instagram diverse cose che mi hanno fatto molto ridere. Scherzavano. Non è che ho messo il turbo, è il mio ritmo, ma all’Ariston faceva più effetto“. In merito alla Rai, lui in quell’azienda si trova benissimo e al contrario di altri non passerebbe mai a Nove o Mediaset. “L’ad Giampaolo Rossi chiamava solo per chiedere: ‘Hai bisogno di qual?‘”.: “Resto in Rai”“Credo che il pubblico mi veda lì, abbini la mia faccia a quel marchio, come un giocatore che ha la maglia stampatapelle” – ha confessato – “Mi sembrerebbe di tradire. Quest’anno festeggio i 40 anni dal primo contrattino, ho fatto tutta la gavetta, rubrichette, quiz, prime serate.