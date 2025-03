Parmatoday.it - Carceri, l'Emilia-Romagna prova a svoltare su droga, cultura e lavoro

Leggi su Parmatoday.it

Un Osservatorio regionale sulleche coinvolga le Camere penali, l’Ordine degli Avvocati, gli enti del Terzo settore per fare in modo che ci sia un monitoraggio continuo degli esiti delle politiche che la Regioneintende mettere in campo e delle condizioni di detenuti e.