Agi.it - Caravaggio continua a stupire, spuntano 3 teste nel "Martirio di sant'Orsola"

Leggi su Agi.it

AGI - Il 'di' di, capolavoro nelle collezioni di Intesa Sanpaolo esposto da sempre nella sede di Gallerie di Italia a Napoli, riserva ancora sorprese. Durante un importante lavoro di pulitura in occasione del prestito a Roma per la mostra '2025' sono venute alla luce tre figure scomparse nel tempo, o meglio trenel piccolo gruppo che nella tenda di Attila circonda laa nel momento in cui la freccia scoccata da un arciere la raggiunge. Il 'di', olio su tela, è considerato l'ultimo dipinto di Michelangelo Merisi, realizzato nel 1610 a Napoli, poco prima della sua morte, e nell'Archivio storico del Banco di Napoli esiste ancora la documentazione della sua commissione e del pagamento eseguito. La revisione conservativa ha riportato colori e forme all'originaria nitidezza e brillantezza.