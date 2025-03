Quotidiano.net - Caravaggio 2025, mostra titanica a Roma. Le opere riunite come in un sogno

, 6 marzo– Michelangelo Merisi, il, era arrivato ada pochi mesi, quando nel 1595 si (auto)ritrasse nel volto nel Bacchino malato con gli occhi scuri e già inquieti: “Aveva 24 anni e stava ancora orientandosi sul nuovo mercato, eppure giàva tutte le sue ambizioni, mettendosi nelle vesti del dio del vino e dell’ebbrezza”, fa notare Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese. Quindici anni dopo, nel 1610,era ormai più che famoso quando a Napoli dipinse per Marcantonio Doria il Martirio di Sant’Orsola: alle spalle della santa, nell’oscurità della scena, tornò a effigiare se stesso con il volto trafitto da una luce intensa. Pochi giorni dopo, l’artista avrebbe intrapreso il suo ultimo viaggio. Due tele simbolo: l’inizio e la fine di una vita tormentata Queste due tele sonol’inizio e la fine, l’alfa e l’omega di una vita tormentata, burrascosa e per molti versi ancora misteriosa: non a caso, dunque, i due capolavori aprono e chiudono la straordinariache da oggi al 6 luglio riunisce alle Gallerie Nazionali di arte antica a Palazzo Barberini ben 24 dipinti del pittore lombardo, concessi eccezionalmente in prestito da musei e collezioni private italiane e internazionali.