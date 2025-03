Ilnapolista.it - Capello sulla ciabatta di Zielinski: «Il portiere si è mosso molto prima. Devi guardare il portiere se sei il rigorista»

L’Inter di Simone Inzaghi batte il Feyenoord 2-0 grazie ai gol di Thuram e Lautaro Martinez. Tuttavia il punteggio poteva anche essere di 3-0 senon avesse fallito il calcio di rigore procurato da Thuram. Un 2-0 che mette in una posizione di vantaggio l’Inter ma non mette al sicuro la qualificazione ai quarti.L’errore diche ha tirato unal de Kuip non è piaciuto allo studio di Sky nel post partita. Soprattutto Fabioche non ha risparmiato critiche all’ex centrocampista del Napoli, supportato da un grandecome Alessandro Del Piero.«Purtroppo rigore tirato non bene, – ha sottolineato l’ex ct dell’Inghilterra, commentando l’episodio che avrebbe potuto chiudere partita e qualificazione – ilsi è. Come diceva Alex, che è uno specialista,ilse sei il».