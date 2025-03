Calciomercato.it - Caos in Europa: rissa sfiorata in Panathinaikos-Fiorentina

Ecco cosa è accaduto nel match di andata degli Ottavi di finale di Conference League, tra il club greco e quello italianoinin(LaPresse) – Calciomercato.itSi sono scaldati gli animi al triplice fischio finale di. La direzione arbitrale non ha convinto per nulla la squadra viola, visibilmente nervosa, in alcuni suoi elementi, al termine della partita.Tra i più agitati, Danilo Cataldi, che ha rischiato di entrare in contatto con alcuni giocatori della squadra avversaria. L’ex centrocampista della Lazio è stato trattenuto dai compagni: a rimanere lucido è stato Robin Gosens, che ha riportato la calma evitando così il peggio.Bisognerà capire cosa abbia scritto sul proprio taccuino l’arbitro, Lambrechts. I viola e Raffaele Palladino incrociano le dita in vista del match di ritorno.