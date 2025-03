Rompipallone.it - Caos Fonseca, non è ancora finita: arrivano dichiarazioni durissime

Leggi su Rompipallone.it

Periodo duro per, arriva la decisione definitiva e la moglie sbotta sui social: ecco cosa è successoDuro colpo per Paulo, a seguito della sua reazione contro l’arbitro durante la partita Lione-Brest. Il tecnico portoghese è arrivato sulla panchina del Lione lo scorso 31 gennaio, dopo l’esonero dal Milan il 30 novembre. E’ stata una decisione molto contestata, per molti eccessiva, e a parlarne è stata anche la moglie dell’allenatore.L’episodio è accaduto domenica 2 marzo. Quando l’ex giocatore portoghese, in preda alla rabbia per le decisioni dell’arbitro, è stato prima ammonito per proteste, per poi essere espulso dopo aver affrontato faccia a faccia Benoit Millot, l’arbitro del match.La reazione diè stata tanto eccessiva e ciò non ha giocato a suo favore, tanto che la punizione per il tecnico è stata molto dura e interferirà negativamente sul suo percorso al Lione.