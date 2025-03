Ilrestodelcarlino.it - Cantiere sul lungomare, lunedì lo spostamento

mattina verrà effettuato lo switch-off della viabilità suldi San Benedetto del Tronto. Ilattualmente attivo sul ponte dell’Albula si sposterà, determinando il trasferimento del doppio senso di marcia provvisorio dalla corsia est a quella ovest. In buona sostanza le auto, per le prossime settimane, passeranno sul lato che si trova a ridosso della Palazzina Azzurra. La decisione è stata presa dopo il via libera della Soprintendenza, che ha consentito la ripresa dei lavori. dopo l’ok per fornito, nei giorni scorsi, per la paesaggistica come ha fatto sapere l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Tonino Capriotti confermando l’avanzamento dell’intervento sulla corsia ovest, in prossimità del torrente Albula. Mentre l’asfalto sulla nuova corsia è stato completato già nei giorni scorsi, restano ancora da ultimare i lavori sul marciapiede.