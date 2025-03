Quotidiano.net - Canacar: Impatto delle Tariffe su 200mila Autoarticolati al Confine Messicano

Il presidente della Camera messicana del trasporto merci (), Miguel Ángel Martínez, ha affermato che l'dell'imposizioneè "già una realtà", poiché più disono parcheggiati ai valichi doganali. In un'intervista rilasciata ai media dopo l'assemblea generale ordinaria del 2025 dell'associazione, il dirigente ha affermato che i dazi imposti da Trump potrebbero avere gravi conseguenze per l'economia messicana. "Siamo spaventati dal problema di untariffario così grande. Tuttavia, non è nelle nostre mani. La prossima settimana andremo a Washington per parlare con i nostri colleghi negli Stati Uniti e discutereconseguenze sulle nostre attività", ha affermato Martínez.