Can Yaman torna in tv con El Turco, il nuovo kolossal di Canale 5

L’affascinante Canè pronto finalmente are in televisione. In attesa di vederlo nei panni del mitico Sandokan, l’attore sarà Elneldi5, tratto da una storia vera. Finalmente abbiamo una data di uscita della serie, girata totalmente inglese a Budapest, in Ungheria, e le cui riprese si sono concluse a febbraio 2023, dopo un periodo molto intenso per il 35enne che si è sottoposto anche a dei duri allenamenti. La produzione è rimasta appesa a un filo per un lungo periodo: inizialmente prevista a livello internazionale su Disney+, è poi stata cancellata dal catalogo insieme ad altri titoli turchi, e ha infine trovato il suo editore italiano, cioè Mediaset.Di cosa parla Ele quando va in onda su5Elè tratto dall’omonimo romanzo di Orhan Yeniaras, un’opera che mescola storia, azione e suspense, e che promette di regalare al pubblico momenti di grande intensità emotiva.